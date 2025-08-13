ЗАРЕЖДАНЕ...
|Голяма влакова композиция дерайлира в южен щат на САЩ
Според информационна агенция AP не е била наредена евакуация. Видеоклипове обаче показват скупчените вагони върху железопътната линия, а от тях излиза дим.
Докато няколко доклада съобщават, че съдържанието на вагоните не е било ясно, репортаж на ABC News съобщава, че влакът може да превозва опасни материали, но не е имало течове. Инцидентът е станал на няколко мили източно от Гордън, Тексас, съобщава изданието.
"Няма съобщения за пострадали. Ситуацията в момента е стабилна, но все още не е напълно овладяна“, се казва в изявление на районните служби за спешна помощ.
След дерайлирането са съобщени няколко малки пожара в тревата.
