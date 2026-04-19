Технологичните гиганти Apple и Google са в центъра на скандал, обвинени, че си затварят очите за противоречиви приложения в официалните си магазини в замяна на значителни приходи.

Според анализ на Tech Transparency Project, цитиран от Bloomberg, в App Store и Play Store са идентифицирани приложения, които използват изкуствен интелект, за да генерират фалшиви изображения на голи хора, въпреки политиките на двете компании, забраняващи този тип съдържание.

Докладът на независимата организация, която наблюдава големи технологични компании, показва, че много от тези приложения носят етикета "E (everyone)“, което означава, че могат да бъдат изтеглени и използвани дори от деца. Общо 20 такива приложения бяха идентифицирани в Google Play и 18 в App Store, като са били изтеглени приблизително 483 милиона пъти. В доклада се твърди, че тези приложения са генерирали приблизително 122 милиона долара приходи досега.

Това е въпреки факта, че Apple и Google имат ясни правила срещу тези приложения, които обикновено не би трябвало да бъдат одобрени или би трябвало да бъдат премахнати след откриването им. Феноменът на приложенията, които използват изкуствен интелект за генериране на изображения на хора, включително голи деца, набра скорост по-рано тази година, след като компанията на Илон Мъск xAI позволи чатботът им Grok да бъде използван по подобни начини.