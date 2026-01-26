Гордана Силяновска: Македонският език е основата на идентичността и културното самосъзнание
Тя посочва, че в условията на ускорени промени, дигитализация и глобални влияния, македонският език трябва да бъде функционален и видим в дигиталния свят и да остане жив за бъдещите поколения, както в страната, така и в диаспората.
Според нея Зимното училище е принос и инвестиция в бъдещето на македонския език и македонистиката като глобална научна мрежа, а като успешен пример за образователна и научна дипломация, то допринася за "междуетническия диалог и взаимното разбиране и признаване на идентичността".
В обръщението си президентът на РСМ подчертава и ролята на "центровете за обучение по македонски език като културни точки и горещи точки на македонистика" и изразява надежда за тяхното разширяване.

