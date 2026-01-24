Доналд Тръмп ясно заяви желанието си да придобие Гренландия, но в стремежа си да нанесе "нов удар" администрацията на Тръмп направи поредния гаф. Белият дом публикува вснимка, генерирана от ИИ, на която се вижда как президентът Тръмп върви към планинска верига, покрита с лед, където е забито знамето на Гренландия. Заедно с него обаче има и пингвин, който държи флага на САЩ, а публикацията е придружена от фразата: "Прегърнете пингвина“.Грешката бе повторена не само от Белия дом. Подобна снимка с префразирано послание публикува в социалната мрежа X и Службата за незабавно реагиране на Министерството на отбраната (Военното министерство) на САЩ, на която се виждат офицери, войници и моряци, които държат за ръка пингвин и вървят по леда, с надпис: "Бъди боец, прегърни пингвина“.И ако посланието, което изпращат тези публикации, само по себе си е достатъчно, за да предизвика негативни коментари, присъствието на пингвина засили още повече реакциите. Причината? "Грешното полукълбо, в Северното полукълбо няма пингвини, в Гренландия няма пингвини“, пишат повечето потребители, които коментират публикацията, добавяйки, че "пингвините живеят изключително в Южното полукълбо“.