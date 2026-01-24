Сподели close
Доналд Тръмп ясно заяви желанието си да придобие Гренландия, но в стремежа си да нанесе "нов удар" администрацията на Тръмп направи поредния гаф. Белият дом публикува в социалната мрежа Х снимка, генерирана от ИИ, на която се вижда как президентът Тръмп върви към планинска верига, покрита с лед, където е забито знамето на Гренландия. Заедно с него обаче има и пингвин, който държи флага на САЩ, а публикацията е придружена от фразата: "Прегърнете пингвина“.

Грешката бе повторена не само от Белия дом. Подобна снимка с префразирано послание публикува в социалната мрежа X и Службата за незабавно реагиране на Министерството на отбраната (Военното министерство) на САЩ, на която се виждат офицери, войници и моряци, които държат за ръка пингвин и вървят по леда, с надпис: "Бъди боец, прегърни пингвина“.

И ако посланието, което изпращат тези публикации, само по себе си е достатъчно, за да предизвика негативни коментари, присъствието на пингвина засили още повече реакциите. Причината? "Грешното полукълбо, в Северното полукълбо няма пингвини, в Гренландия няма пингвини“, пишат повечето потребители, които коментират публикацията, добавяйки, че "пингвините живеят изключително в Южното полукълбо“.