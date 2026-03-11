Клипът, озаглавен "Отговорността за родината също ме засяга“, насърчава жените на възраст от 20 до 26 години да кандидатстват до 31 март чрез уебсайта на армията.
Доброволците ще служат 12-месечен мандат в различни части и отдели на армията и могат да бъдат избрани като кандидати или стажанти от резерва, предава
Въпреки че в миналото жените са служили на специализирани длъжности и като офицери, това бележи първата възможност за общо доброволно записване в редовните армейски части.
