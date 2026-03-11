Сподели close
Генералният щаб на гръцката армия публикува видеоклип, с който кани жени да се включат като доброволци за служба в Сухопътните сили за първи път.

Клипът, озаглавен "Отговорността за родината също ме засяга“, насърчава жените на възраст от 20 до 26 години да кандидатстват до 31 март чрез уебсайта на армията.

Доброволците ще служат 12-месечен мандат в различни части и отдели на армията и могат да бъдат избрани като кандидати или стажанти от резерва, предава
eKathimerini.

Въпреки че в миналото жените са служили на специализирани длъжности и като офицери, това бележи първата възможност за общо доброволно записване в редовните армейски части.