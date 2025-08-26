Гръцките авиодиспечери стачкуват, отменени са пътническите полети

© Бордът на директорите на Гръцката асоциация на авиодиспечерите призова своите членове да участват с 40-часово прекъсване на работата в 24-часовата стачка, обявена от синдиката на държавните служители на 28 август 2025 г.



Прекъсването на работата е планирано от 09:30 до 13:30 часа, съобщава Keep Talking Greece.



Според съобщение на Асоциацията на авиодиспечерите, по време на прекъсването на работата ще бъдат обслужвани само следните полети, за да се задоволят основните нужди на обществеността:



– Полети, прелитащи над Района за полетна информация на Атина.



– Полети, превозващи държавни глави и министър-председатели.



– Полети на гръцките военновъздушни сили, участващи в оперативни мисии и планирани учения.



– Самолети, намиращи се в необичайни ситуации или в извънредно положение.



– Медицински полети.



– Полети за оказване на хуманитарна помощ.



– Полети за търсене и спасяване.



Ако планирате да летите на 28 август, проверете с авиокомпанията или с вашия туристически агент.