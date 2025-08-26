ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гръцките авиодиспечери стачкуват, отменени са пътническите полети
Прекъсването на работата е планирано от 09:30 до 13:30 часа, съобщава Keep Talking Greece.
Според съобщение на Асоциацията на авиодиспечерите, по време на прекъсването на работата ще бъдат обслужвани само следните полети, за да се задоволят основните нужди на обществеността:
– Полети, прелитащи над Района за полетна информация на Атина.
– Полети, превозващи държавни глави и министър-председатели.
– Полети на гръцките военновъздушни сили, участващи в оперативни мисии и планирани учения.
– Самолети, намиращи се в необичайни ситуации или в извънредно положение.
– Медицински полети.
– Полети за оказване на хуманитарна помощ.
– Полети за търсене и спасяване.
Ако планирате да летите на 28 август, проверете с авиокомпанията или с вашия туристически агент.
