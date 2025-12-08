Proto Thema.
На летище "Никос Казандзакис“ фермерите са влезли на пистата, а при " Йоанис Даскалогианис" са блокирани пътищата, водещи към летището.
Най-малко 10 полета са отменени или отложени, като няма информация кога фермерите ще вдигнат блокадата.
По-рано бяха регистрирани сериозни сблъсъци между фермери и полицията. В Ханя фермерите преобърнаха патрулна кола и нападнаха полицейски бус. Според местните медии има двама ранени от инцидентите.
Същевременно фермерите планират да блокират и пристанищата в Солун и Воло.
Гръцките фермери нахлуха на пистите на едно от летищата на Крит, готвят се да блокират пристанището в Солун
Неизвестни лица нападнаха полицейското управление в Атина с кокте...
22:32 / 07.12.2025
22:32 / 07.12.2025
Две земетресения едно след друго удариха Турция
22:01 / 07.12.2025
22:01 / 07.12.2025
Уникален медицински случай с "каменно бебе" продължава да впечатл...
17:24 / 07.12.2025
17:24 / 07.12.2025
Кристин Лагард: Остават само 25 дни до присъединяването на Българ...
12:39 / 07.12.2025
12:39 / 07.12.2025
