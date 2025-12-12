Гръцките фермери отново излязоха на протест! От АПИ съобщават, че е ограничено движението на МПС над 12 т по път I-1 /Е-79/ София – Кулата през ГКПП "Кулата" – "Промахон" и по път II-19 Симитли – Гоце Делчев през ГКПП "Илинден" – "Ексохи"Шофьорите изчакват на място.Границата е блокирана и водачите изчакват на място.припомня, че недоволството на фермерите е предизвикано от неизплатени субсидии.