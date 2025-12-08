ekathemirini.
В Никея, в област Лариса, Тесалия, около 4000 трактора останаха наредени в редица. Земеделските производители планираха да блокират местните странични пътища в понеделник и да затворят пристанището на Волос в сряда.
Три блокади продължиха на националната магистрала Атина-Ламия (E75) при Тива, Кастро и Бралос, докато се очакваше нов протестен пункт при Аталанти.
Две блокади бяха въведени и на магистрала E65 и други две на Йония Одос. Егнатия Одос остана затворен на три места. Движението беше възобновено в участъка Ксанти-Комотини в едната посока, но противоположната лента остана затворена.
В Централна Македония фермерите планираха координационна среща в понеделник в Трилофос, община Терми в Солун, за да решат какви са по-нататъшните действия.
В Солун беше създадена четвърта блокада, която се добави към съществуващите в Лангадас, Прасина Фанария, Халкидона и Малагра. Булевард "Георгикис Схолис“ беше отворен отново в неделя, но блокадата "Микротивес“ на магистралата Кардица-Волос остана в сила.
В Скидра около 200 трактора блокираха местната митница и част от пътя Едеса-Верия.
Граничните пунктове Кипой, Езохис, Евзони и Ники останаха затворени за камиони, въпреки че контролно-пропускателният пункт "Промахон" с България отвори отново в неделя следобед.
Мостът Евинос на националната магистрала Антирио-Месолонги също остана затворен.
На южния остров Крит фермери насрочиха митинг за обяд, докато протестиращи в Ханя започнаха 48-часова блокада на Мегала Хорафия на магистралата, свързваща Ханя и Ретимно.
Гръцките фермери засилват блокадите
