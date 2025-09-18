ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гръцкият премиер: Никога няма да обсъждаме въпроси, свързани с суверенитета, с Турция
"Гърция никога няма да обсъжда нито въпроси, свързани с демилитаризацията, нито, очевидно, сивите зони или суверенитета. Докато тези въпроси остават на масата, толкова по-трудно ще бъде да разрешим голямото си различие, което е определянето на границите на морските зони, тоест на изключителната икономическа зона и континенталния шелф“, каза Мицотакис пред Antenna TV в първото си телевизионно интервю след Международния панаир в Солун.
Говорейки за турския океанографски кораб "Пири Реис“ и междувидовото учение на гръцките въоръжени сили в сряда, премиерът подчерта, че би искал да "предаде послание за спокойствие на всички гръцки граждани. Ученията, които провеждаме, са планирани. Винаги ги провеждаме по това време на годината, между 15 и 20 септември“.
Правителственият съвет за национална сигурност (KYSEA) обсъди Пири Рейс и "все още не сме видели никакво движение на място, но това не е нещо, което ни тревожи особено“, каза той.
Премиерът подчерта, че "винаги ще се стремим към открит диалог, искрени разговори с Турция, но винаги ще изразяваме позицията си уверено и със сигурност, че международното право ни подкрепя“.
На въпрос за възможността за среща с турския президент Реджеп Ердоган в Ню Йорк следващата седмица в кулоарите на Общото събрание на ООН, Мицотакис каза, че "тази перспектива все още не съществува. Намерението е и от двете страни да се намери време“.
Обръщайки внимание на вътрешноикономическите въпроси, Мицотакис заяви, че гражданите ще забележат резултатите от мерките, които той обяви на Солунския панаир през януари, чрез намаляване на данъците и, следователно, увеличение на доходите.
Относно трудностите на пазара на жилища, премиерът заяви, че правителството е решило да възстанови наема на наемателите, поставило е ограничения върху "Златната виза“ и че се подготвят стимули за стимулиране на серия от програми за пускане на затворени апартаменти под наем на пазара.
Относно скандала със селскостопанските субсидии на OPEKEPE, Мицотакис заяви, че макар отговорност на правителството да е била "да въведе ред в тази организация, ние не успяхме... Ето защо бяхме принудени да предприемем много драстични мерки и по същество да премахнем OPEKEPE и да я прехвърлим на Независимия орган за публични приходи“.
По отношение на имиграцията той заяви, че правителството ще реши в началото на следващия месец дали да удължи тримесечното спиране на процедурите за предоставяне на убежище.
Той също така заяви, че следващите общи избори ще се проведат през пролетта на 2027 г. и че няма да има промяна в избирателния закон.
