|Гръцкият премиер: Турция не трябва да се присъединява към отбранителната програма на ЕС
"Нашата позиция е, че страни, които заплашват с война държавите-членки на ЕС, не могат да участват“, каза Мицотакис, като в лека, завоалирана препратка към Анкара. "От [тези страни] зависи да изградят добри отношения с Европа, но това изисква зачитане на нейните принципи“, добави той.
Гръцкият премиер говори на съвместна пресконференция с председателя на Европейския съвет Антонио Коста след срещата им в имението Максимос в понеделник.
