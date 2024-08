Групата ABBA иска от Тръмп да спре да използва тяхната музика на предизборните си митинги

© Членовете на шведската поп група AВВA поискаха от кандидата за президент на САЩ от Републиканската партия Доналд Тръмп да спре да използва тяхната музика и видеоклипове по време на предизборните си митинги, пишат шведският вестник Svenska Dagbladet и Reuters.



Хитове на АВВА, сред които The Winner Takes It All, Money, Money, Money и Dancing Queen, са прозвучали на митинг на Тръмп и неговия кандидат за вицепрезидент Джей Ди Ванс на 27 юли в Минесота.



"Заедно с членовете на АВВА открихме, че са публикувани видеоклипове, в които музиката на групата е използвана на събития на Тръмп, и затова поискахме тяхното използване да бъде незабавно прекратено", се посочва в изявление на звукозаписната компания на групата Universal Music.



В него се допълва, че на кампанията на Тръмп не е било дадено разрешение или лиценз да използва музиката на групата.



През годините няколко изпълнители или техни представители се противопоставиха на това, че тяхната музика се изпълнява на събития на Тръмп, включително покойният американски певец и китарист Том Пети, британската певица и авторка на песни Адел и рок групата R.E.M.



През април лейбълът на покойната ирландска певица и активистка Шиниъд О'Конър също поиска кампанията на Тръмп да спре да използва нейната музика.



Канадската певица Селин Дион и нейният лейбъл по-рано този месец подадоха подобно оплакване.