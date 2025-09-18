Губернаторът на Камчатския край обяви заплаха от цунами след силното земетресение

© В Камчатския край е обявена заплаха от цунами на фона на силното земетресение, което разтърси Камчатка. Това съобщи губернаторът на региона Владимир Солодов в своя Telegram канал, предава Газета.ру.



"Тази сутрин нашата издръжливост отново бе подложена на изпитание. Веднага след земетресението започваме оперативна проверка на социалните учреждения и жилищните сгради", пише той.



Солодов добавя, че според информацията на сеизмолозите магнитудът на земетресението е бил 7,2 по скалата на Рихтер, поради което е обявена заплаха от цунами.



Солодов подчертава, че "всички служби са преведени в режим на повишена готовност. Алгоритъмът на действията вече е ясно отработен, всички отговорни служби се включват в работата за минути".