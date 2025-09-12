Новини
Губернаторът на Юта потвърди ареста на Тайлър Робинсън, заподозрян за убийството на Чарли Кърк
Автор: Николина Александрова 17:36Коментари (0)54
Спенсър Кокс, губернатор на щата Юта, потвърди на пресконференция, че заподозреният за убийството на Чарли Кърк е заловен. Арестуванията е Тайлър Робинсън от щата Юта, предава Sky News.

Губернаторът потвърди също, че семейството на Тайлър Робинсън е имало роля в ареста му.

"Член на семейството на Тайлър Робинсън се свърза с приятел на семейството, който се обърна към шерифската служба на окръг Вашингтон с информация, че Робинсън им е признал или намекнал, че е извършил престъплението“, посочи Кокс.

Губернаторът на Юта използва израза "хванахме го" в началото на пресконференцията. Вероятно това препратка към същия израз, използван от Л. Пол Бремер, тогавашен шеф на Временната коалиционна администрация в Ирак, за да обяви, че американските сили са заловили Саддам Хюсеин през 2003 г.

