|Гърците чакат да намалят данъците им днес
В ефир на радио "Алфа“ Маринакис подчерта, че данъчните облекчения ще важат за всички граждани, както работещи, така и пенсионери, с особен акцент върху подкрепата на семействата с деца, за да се помогне за справяне с демографските предизвикателства пред Гърция.
Мерките, на стойност 1,5 милиарда евро, както беше обещано по-рано, ще бъдат подробно описани от премиера по време на обръщението му, каза Маринакис, добавяйки, че те са станали възможни благодарение на усилията на правителството за борба с укриването на данъци, а не чрез повишаване на данъците.
Той добави, че жителите на периферните региони на Гърция също ще се възползват от новите мерки.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
