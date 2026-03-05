Еkathimerini.com.
Петте най-големи страни износителки на гръцки вина за ЕС, а именно Германия, Кипър, Франция, Нидерландия и Италия, представляват 83,53% от общия износ на страната в стойностно изражение.
Германия е първа в списъка на страните износителки на гръцки вина, но за трета поредна година се наблюдава намаление на износа, което сега създава значителна тенденция.
През 2025 г. е регистриран спад в стойността с 5,38% в сравнение с 2024 г., както и спад със 7,97% в изнесените количества. В същото време е регистрирано увеличение с 2,81% на средната продажна цена на износа през 2025 г., което отчасти обяснява спада в продажбите от друга страна.
За втора поредна година се наблюдава спад и в износа на вино за Франция. Доставките на гръцко вино в стойност са намалели с 28,97% през 2025 г. в сравнение с 2024 г., което е намаление с 24,93% в количество. Спад от 5,39% се наблюдава и в средната продажна цена на вината.
Но присъствието на гръцки вина на италианския пазар показа рязък ръст. Всъщност Националният земеделски кооператив за лозарски и винарски продукти (KEOSOE), който събра и представи данните, го характеризира като необяснимо.
Износът за САЩ показа спад от 13,86% в стойност. Наблюдава се и спад в Канада след 10 години възходяща тенденция, но кипърският пазар показа възходяща тенденция за гръцките вина.
