Гърците започват обратно броене, нещо грандиозно предстои

© Седмицата на летенето в Атина започва на 6-7 септември във военновъздушната база Танагра, на около 60-70 км от Атина, във Виотия, пише Kathimerini.



Организаторите казват, че най-голямото авиошоу в Източното Средиземноморие обещава зрелище, заредено с адреналин, с участието на десетки участници от Гърция и чужбина.



Акцентите включват самостоятелната демонстрация на френския Rafale, демонстрацията на полския F-16 Tiger, дебюта на германския Eurofighter Typhoon в Гърция, италианския Tornado и Eurofighter на Саудитска Арабия.



Гръцките демонстрационни екипи на F-16 Zeus и T-6 Daedalus ще се изявят редом с Rafale, F-16 Viper, M-346 и историческите изтребители F-4 Phantom. Реставрирани бойни самолети като Spitfire MJ755 и T-6 Harvard също ще се завърнат в небето.