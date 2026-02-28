902.gr.
Срещу тази политика, с днешните митинги и демонстрации, организирани от синдикати, различни организации и Асоциацията на роднините на жертвите от Темпи, улиците в гръцките градове се изпълват, за да се чуе силно: "Не забравяме, не прощаваме - Техните печалби или нашите животи“, допълва гръцката медия
Най-големите възпоменателни митинги са организирани в Атина и Солун, в десетки по-малки градове хората също ще почетат паметта на жертвите.
В Атика стачка е обявена от Работническия център на Атина, а митингът се организира на площад Синтагма в 12 ч. местно време, а решение за стачка е взето и от Работническия център на Пирея.
В Солун Работният център обяви 24-часова стачка, а митингът е планиран за 12 ч. пред статуята на Елефтериос Венизелос (1864–1936).
В Патра, Работническият център организира стачка в 11 ч. на площад "Георгиу“.
"ФОКУС" припомня, че по-рано българското МВнР призова "да не тръгваме към Гърция, ако не ни се налага". Ведомството информира, че на 28 февруари 2026 г., събота, в Република Гърция ще се проведе 24-часова общонационална стачка, организирана от най-големи синдикални организации в страната. Очаква се стачката да засегне обществените услуги, в т.ч. железопътния и морски транспорт.
