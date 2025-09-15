Гърция отхвърля писмото на Либия до ООН относно морските зони

© Гърция е подала писмо до Организацията на обединените нации, с което отхвърля неотдавнашните претенции на Либия за морски зони, които според Атина се основават на меморандума между Турция и Либия, считан за незаконен от гръцкото правителство, защото той пренебрегва съществуването и правата на гръцките острови, пише Ekathimerini.



Писмото, датирано от 3 септември и публикувано в ООН, е отговор на становището на Либия от 27 май, с което едностранно се определят външните граници на нейната изключителна икономическа зона (ИИЗ).



По въпроса за офшорните парцели южно от Крит, Атина подчертава, че тяхното определяне – и по-широкото морско пространствено планиране на Гърция – е в пълно съответствие с Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS).







В писмото се отхвърля и аргументът на Либия, че средната линия трябва да се очертае единствено въз основа на континенталните брегове, позиция, отдавна подкрепяна от Турция.



Освен това Атина защитава гръцко-египетското морско споразумение от 2020 г., отбелязвайки, че то е сключено "между държави с противоположни брегове и в пълно съответствие с UNCLOS“.



Гърция допълнително оспорва представянето от Либия на ООН на границите на нейните изключителни икономически зони, твърдейки, че са използвани спорни изходни линии. Същевременно Атина потвърждава готовността си да възобнови преговорите с Триполи за определяне на границите на морските зони, при условие че дискусиите се водят въз основа на международното право.