|Гърция отхвърля писмото на Либия до ООН относно морските зони
Писмото, датирано от 3 септември и публикувано в ООН, е отговор на становището на Либия от 27 май, с което едностранно се определят външните граници на нейната изключителна икономическа зона (ИИЗ).
По въпроса за офшорните парцели южно от Крит, Атина подчертава, че тяхното определяне – и по-широкото морско пространствено планиране на Гърция – е в пълно съответствие с Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS).
В писмото се отхвърля и аргументът на Либия, че средната линия трябва да се очертае единствено въз основа на континенталните брегове, позиция, отдавна подкрепяна от Турция.
Освен това Атина защитава гръцко-египетското морско споразумение от 2020 г., отбелязвайки, че то е сключено "между държави с противоположни брегове и в пълно съответствие с UNCLOS“.
Гърция допълнително оспорва представянето от Либия на ООН на границите на нейните изключителни икономически зони, твърдейки, че са използвани спорни изходни линии. Същевременно Атина потвърждава готовността си да възобнови преговорите с Триполи за определяне на границите на морските зони, при условие че дискусиите се водят въз основа на международното право.
