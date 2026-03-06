Атанас Запрянов, че батарея Patriot се прехвърля "в рамките на следващите няколко часа в подходящ район в северната част на гръцка територия за противобалистично покритие на голяма част от територията на България. Също така, два изтребителя F-16 се преместват на летище в Северна Гърция, с изключителната мисия да осигурят допълнително покритие на България“, пише Kathimerini.
Освен това, двама висши офицери от Военновъздушните сили ще бъдат изпратени в оперативния център на българските въоръжени сили в София.
"Вчера и днес имах контакт с министъра на отбраната на България Атанас Запрянов. След съответно искане от българска страна вчера, днес успях да го информирам, че Гърция ще предостави средства и персонал за защитата на България. По-конкретно, след решение на Гръцкия национален съвет за отбрана, батарея Patriot ще бъде прехвърлена в рамките на следващите няколко часа в подходящ район в северната част на гръцка територия за противобалистично покритие на голяма част от територията на България. Също така, два изтребителя F-16 ще бъдат преместени на летище в Северна Гърция, с изключителната мисия да осигурят допълнително покритие на България", обясни той.
Дендиас заяви, че следващата седмица, по покана на Запрянов, ще посети София.
