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|Ãúðöèÿ âúâåäå èçâúíðåäíè îãðàíè÷èòåëíè ìåðêè!
"Ïðåêðàòÿâàò ñå âñè÷êè ìàñîâè ïðîÿâè – ïàðòèòà, òúðãîâñêè ïàíàèðè è ïàçàðè. Çàáðàíÿâàò ñå âñÿêàêâè ñúáèðàíèÿ íà ïîâå÷å îò 9 äóøè íà åäíî ìÿñòî, à â çàâåäåíèÿòà çà îáùåñòâåíî õðàíåíå å ïîçâîëåíî ïðèñúñòâèåòî íà íå ïîâå÷å îò 4 äóøè", îáÿñíè àíàëèçàòîðúò è ïðåäïðèåìà÷ ïðîô. Éîàêèì Êàëàìàðèñ.
Ìàñêèòå íà îòêðèòî è çàêðèòè îáùåñòâåíè ìåñòà ñúùî îñòàâàò çàäúëæèòåëíè, îòáåëÿçà òîé.
"Ñ ïðåäïðèåìàíåòî íà òàêèâà ìåðêè îò ñòðàíà íà äúðæàâàòà, ëåòíèÿò ñåçîí ùå ñå ñêúñè. Òîâà âàæè çà òóðèñòèòå è õîðàòà, êîèòî æèâåÿò è ðàçâèâàò áèçíåñ â òåçè ðàéîíè. Ñ ïîäîáíè ìåðêè íÿìà äà èìà ìíîãî æåëàåùè äà ïîñåòÿò òåçè ìåñòà", ñìÿòà ïðîô. Êàëàìàðèñ.
Êîìåíòàðè (3)
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