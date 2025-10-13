Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
ХАМАС освободи втората група от 13 заложници
Автор: Николина Александрова 12:17Коментари (0)63
©
ХАМАС освободи втората група от 13 заложници, след като първоначално освободи седем души, предава Hurriyet.

Беше отбелязано, че израелските заложници са били предадени на служители на Червения кръст, които са дошли в Хан Юнис.

"Фокус" припомня, че в рамките на споразумението за прекратяване на огъня в Газа, постигнато в Египет, беше обявено, че седем израелски заложници са предадени на Червения кръст. Сред осовбодените в първата фаза бе и Матан Ангерст, който има двойно израелско и българско гражданство. Беше отбелязано, че палестинските затворници са качени на автобуси, за да бъдат освободени.

Още по темата: общо новини по темата: 540
13.10.2025 »
13.10.2025 »
13.10.2025 »
13.10.2025 »
13.10.2025 »
12.10.2025 »
предишна страница [ 1/90 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Рискът за дигата на езерото "Липник" в Русенско остава
Рискът за дигата на езерото "Липник" в Русенско остава
08:35 / 11.10.2025
Кметът на Русе: Живущите край реката в Николово могат да се завърнат по домовете си, но с готовност за евакуация
Кметът на Русе: Живущите край реката в Николово могат да се завърнат по домовете си, но с готовност за евакуация
13:30 / 11.10.2025
Над 150 кг. боклуци бяха извадени от коритото на река Черни Лом
Над 150 кг. боклуци бяха извадени от коритото на река Черни Лом
12:14 / 11.10.2025
Венета Райкова сложи край на спекулациите, разкри сериозна диагноза
Венета Райкова сложи край на спекулациите, разкри сериозна диагноза
15:08 / 11.10.2025
Предупреждение от първа степен за опасно време в Русе днес. поривите на вятъра ще достигнат до 20-22 m/s
Предупреждение от първа степен за опасно време в Русе днес. поривите на вятъра ще достигнат до 20-22 m/s
08:38 / 11.10.2025
"Тисафон с украински шпионски софтуер": Орбан публикува AI видео със Зеленски и опозицията в Унгария
"Тисафон с украински шпионски софтуер": Орбан публикува AI видео със Зеленски и опозицията в Унгария
15:07 / 11.10.2025
Димитър Радев, БНБ: Бюджетът за 2026 г. е по-важен от бюджетите през всяка от последните 5 години
Димитър Радев, БНБ: Бюджетът за 2026 г. е по-важен от бюджетите през всяка от последните 5 години
20:35 / 11.10.2025
Актуални теми
Конфликт Израел-Газа
Строежът на АМ "Хемус"
Природни стихии
Животните на Фокус
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: