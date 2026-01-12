Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Загрижеността за потушаването на протестите в Иран нараства, след като страната бе отрязана от останалия свят поради прекъсването на достъпа до интернет след новите мащабни протести срещу правителството, най-сериозните от три години насам.

Броят на загиналите при антиправителствените протести в Иран е нараснал драстично, надхвърляйки 500, според американската неправителствена организация Human Rights Activists News Agency, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп заявява, че разглежда широк спектър от възможни реакции спрямо ескалиращите безредици, видеото с коментарите на Тръмп е публикувано от Fox News.

Както обяви организацията в неделя, най-малко 544 души са загубили живота си, броят на които се е увеличил драстично в сравнение с 116-те смъртни случая, регистрирани до събота вечер, а още 579 смъртни случая остават под разследване, което може да увеличи общия брой на жертвите до 1123. В същото време повече от 10 681 души са били преместени в затвори след ареста им.

Според същите данни, по-голямата част от жертвите са били убити от истински куршуми или сачми, предимно от близко разстояние. В същото време държавната телевизия в Техеран излъчи кадри с десетки чували с трупове, приписвайки смъртните случаи на събития, предизвикани от "въоръжени терористи“, а също така излъчи кадри от граждани, които са се събрали пред съдебномедицинския център в Кахризак, чакайки да разпознаят телата на загиналите.