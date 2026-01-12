Загрижеността за потушаването на протестите в Иран нараства, след като страната бе отрязана от останалия свят поради прекъсването на достъпа до интернет след новите мащабни протести срещу правителството, най-сериозните от три години насам.Броят на загиналите при антиправителствените протести в Иран е нараснал драстично, надхвърляйки 500, според американската неправителствена организация, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп заявява, че разглежда широк спектър от възможни реакции спрямо ескалиращите безредици, видеото с коментарите на Тръмп е публикувано отКакто обяви организацията в неделя, най-малко 544 души са загубили живота си, броят на които се е увеличил драстично в сравнение с 116-те смъртни случая, регистрирани до събота вечер, а още 579 смъртни случая остават под разследване, което може да увеличи общия брой на жертвите до 1123. В същото време повече от 10 681 души са били преместени в затвори след ареста им.Според същите данни, по-голямата част от жертвите са били убити от истински куршуми или сачми, предимно от близко разстояние. В същото време държавната телевизия в Техеран излъчи кадри с десетки чували с трупове, приписвайки смъртните случаи на събития, предизвикани от "въоръжени терористи“, а също така излъчи кадри от граждани, които са се събрали пред съдебномедицинския център в Кахризак, чакайки да разпознаят телата на загиналите.