Американският министър на търговията Хауърд Лутник призна във вторник, 10 февруари, че е обядвал на частния остров на покойния осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн през 2012 г., но отрича да има по-тесни връзки с него, на фона на призиви от двете партии за неговата оставка. Все повече американски законодатели призовават Лутник да се оттегли от кабинета на президента Доналд Тръмп, тъй като документите, публикувани от Министерството на правосъдието, противоречат на по-ранни коментари, че той е прекъснал връзките си с Епстийн преди повече от две десетилетия.
Тръмп "напълно подкрепя" Лутник, въпреки разкритията, че той е поддържал връзки с Епстийн, заявява пред репортери във вторник прессекретарят на Белия дом Каролин Ливит. Тя добави, че той "остава много важен член" на екипа на Тръмп.
Появиха се записи, които показват плановете на Лутник от 2012 г. да се срещне с Епстийн на обяд в Литъл Сейнт Джеймс, известен като "остров Епстийн". "Обядвахме на острова, това е вярно, в продължение на един час", заявява Лутник пред сенатска комисия. Но той подчертава, че е бил с жена си, децата си и бавачките. "Бяхме на семейна ваканция", посочва той. На въпроса дали е видял нещо нередно, Лутник отговоря, че освен семейството си и друго семейство, което също е било там, е видял само персонал, който е работил за Епстийн на острова.
