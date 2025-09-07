ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Хеликоптер се разби в Минесота, няма оцелели
Служители са открили останките от самолета, по-късно идентифициран като Robinson R66, около 14:45 ч. местно време в район близо до летище Airlake, според изявление на полицейското управление на Lakeville. Не е ясно към този момент колко хора е имало на борда.
Според изявлението на полицията, няма данни за пострадали хора на земята, тъй като катастрофата е станала в нежилищен и нетърговски район.
Националният съвет за безопасност на транспорта (NTSB) съобщи, че хеликоптерът се е разбил "при неизвестни обстоятелства и е последвал пожар". Следовател е на път и се очаква да пристигне в Минесота днес следобед.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 731
|предишна страница [ 1/122 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил се заби в бензиностанция в София
21:56 / 05.09.2025
Още едно дете е било свидетел на побоя над шефа на МВР в Русе
12:12 / 06.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: