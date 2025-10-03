Херцог Анри абдикира след близо 25 години управление

© Монархия в сърцето на Европа се подготвя за смяна на поколението. Великят херцог Анри от Люксембург ще абдикира от трона днес след 25 години като държавен глава, пише The New Indian Express.



Анри е изпълнявал главно церемониалната роля на велик херцог заедно със съпругата си Мария Тереза.



След церемонията неговият най-голям син, престолонаследникът Гийом, ще поеме владетелската титла Велик херцог. Очаква се да присъстват представители на кралските семейства в Европа и държавни глави от съседни страни.