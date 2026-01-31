Масови шествия се проведоха в Минеаполис, Ню Йорк и Сан Франциско. В Лос Анджелис демонстранти обградиха сграда на ICE, което предизвика сблъсъци с полицията и федералните агенти.
Студенти и преподаватели от Калифорния до Ню Йорк прекъснаха занятията си в национален ден на протест, който идва на фона на смесени послания от страна на правителството на президента Доналд Тръмп за това дали ще прекрати операцията си срещу нелегалната имиграция в Минеаполис.
Магазините в Сиатъл, Милуоки, Кливланд и Монтана или затвориха, или обявиха, че щ
Като част от националните мерки срещу мигрантите, президентът на САЩ Доналд Тръмп изпрати 3000 федерални агенти в района на Минеаполис, за да патрулират по улиците, което е пет пъти повече от полицейското управление на Минеаполис.
Протестите срещу политиката на Тръмп за незаконната имиграция ескалираха след като двама американски граждани, бяха убити от изстрели на агенти на федералната имиграционна полиция (ICE) в Минеаполис.
