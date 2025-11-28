"Хищник в униформа": Най-големият сексскандал в историята на американската армия – Гинеколог записвал на видео прегледите на пациентките си
Когато лекарят се навел, за да промени позицията на ултразвуковия апарат, нещо привлякло вниманието на ветерана: мобилният телефон на лекаря сега бил в джоба на ризата му, с камерата обърната навън. Преди това не бил там. Когато ветеранът погледнал екрана, видял, че мобилният телефон записва...
Когато прегледът приключил, ветеранът разказал на две жени от медицинския персонал какво се е случило, според източник, запознат с разследването. Реакциите им го разочароваха толкова много, че той "избухнал“ там, насред коридора. "Току-що хванах лекар да записва вагината на жена ми!“, извикал той, според същия източник.
Този "изблик“ довел до поредица от събития, оплаквания и разкрития, които извадиха на бял свят това, което може да се окаже един от най-големите случаи на предполагаемо сексуално насилие в историята на американската армия.
Миналия месец военни служители в Тексас са отстранили от длъжност д-р Блейн Макгроу, майор от армията и гинеколог във Форт Худ, който сега е обвинен в многократни обиди към пациентки и в тайно записване на лични моменти по време на скорошни гинекологични и мамологични прегледи.
Военните следователи са иззели хиляди снимки и видеоклипове от мобилния телефон на Макгроу, които "са заснети в продължение на много години и показват десетки жени пациенти, много от които остават анонимни“. Досега най-малко 65 жени твърдят, че са били жертви на сексуално насилие от страна на Макгроу. Според CNN обаче този брой се очаква да нарасне.
