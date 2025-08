Холивудска звезда ще води майсторски клас по късометражно кино в Югозападния университет

© От зимния семестър на учебната 2025 – 2026 година в Югозападния университет "Неофит Рилски“ стартира майсторският клас по късометражно кино на д-р Димитър Маринов, който ще се провежда паралелно с обучението в бакалавърските програми: Актьорско майсторство; Филмова и телевизионна режисура; Филмово и телевизионно операторство; Филмов и телевизионен монтаж.



Целта е получаване на допълнителна практическа подготовка, която да разшири възможностите за професионална реализация в киното, телевизията и театъра. Майсторският клас е с продължителност от 4 години и ще се провежда веднъж месечно (четвъртък и петък) в рамките на зимния и на летния семестър.



През първата година Майсторският клас включва експериментиране с актьорския подход: "Актьорът разказва интригуващо, не играещ мъдруващо“; Тренировка на техниката "Разказване и споделяне“; Усвояване на майсторството "Малкото е повече“ ("less is more"). Практикуване на техническите аспекти за поведение и движение пред камера и т.н.



В края на всеки семестър ще има публично представяне и обсъждане на резултатите.



Очакваме ви на 04.09.2025 г. за консултации за приема в Майсторския клас и в бакалавърските програми "Актьорско майсторство“, "Филмова и телевизионна режисура“; "Филмово и телевизионно операторство“ и "Филмов и телевизионен монтаж“. Приемният изпит ще бъде на 09.09.2025 г. в сградата на Учебния театър (Учебен корпус № на Югозападния университет. За повече информация можете да се свържете с доц. д-р Биляна Топалова:e-mail: bilyana.topalova@abv.bg телефон: +359 888 725 895“, допълват от пресцентъра на висшето учебно заведение.