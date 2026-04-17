Може би това беше исторически ден за Ливан. Случват се хубави неща!!!, написа Доналд Тръмп в Truth Social, приветствайки временното примирие в Близкия изток.

Макар споразумението да бе обявено като дипломатически успех след разговори между Тръмп, Нетаняху и Аун, обстановката на терен остава напрегната.

Едва няколко часа след официалния старт на примирието в четвъртък, Бейрут обвини израелските сили в нарушаване на поетите ангажименти.