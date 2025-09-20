ЗАРЕЖДАНЕ...
|И Германия се включи в издирването на Ружа Игнатова, надяват се да е жива
От думите на Новак става ясно още, че обвиненията са повдигнати само и единствено да бъде предотвратено погасяването на давността за престъпленията на Криптокралицата. По този начин немските власти разполагат с допълнителни 5 години, за да се опитат да заловят Ружа. В противен случай, дори и да бъде сгащена, Игнатова няма да може да бъде съдена заради давност.
Материалите по делото са изключително обемни, те са близо 600 страници. По-голямата част от тях е запълнена със списъци на жертвите на измамата на Ружа Игнатова от фалшивата й криптовалута OneCoin. 17 500 имена на жертви са изброени, като всеки е завлечен с различни суми из Европа.
Делото е свързано с измами на обща стойност близо 57 милиона евро между декември 2015 г. и август 2016 г. Старши прокурор Карстен Новак заяви: "С това обвинително заключение искаме да предотвратим изтичането на давност за престъпленията на Ружа Игнатова. Обвинителният акт ни дава още пет години."
Ружа Игнатова е обвинена в един от най-големите скандали с финансови измами в историята. Българката успява да изгради схема за измама около своята криптовалута OneCoin. Три милиона инвеститори се надяват на бързи печалби, но никога повече не виждат парите си.
Ружа Игнатова е имала централа на компанията си в Гревен, окръг Щайнфурт, в най-населената германска провинция Северен Рейн-Вестфалия. Криптокралицата оттам е извършвала голяма част от измамите си - на тези 17 500 човека в Европа. Това е причината немските власти да ръководят разследването, а именно, защото е извършено на тяхна територия.
Старшият прокурор Новак работи по случая с Ружа Игнатова от цели девет години, още от самото изчезване на Криптокралицата.
"Продължаваме да вярваме, че тя е жива, и се надяваме, че в някакъв момент ще можем да я намерим и да я изправим пред правосъдието" - казва немският прокурор.
Според Новак разследващите все още нямат конкретни улики за местонахождението на Игнатова. Игнатова, която днес би трябвало да е на 45 г., се е укрила през 2017 г., а последният й известен адрес е бил в Дубай, но тя не е открита там.
"Обвинителният акт позволява издирването на Игнатова да продължи през следващите пет години. Сега регионалният съд в Билефелд трябва да реши дали да образува производство. Въпреки това няма да има процес без Игнатова. След като повдигнахме обвиненията, всички правни средства за защита бяха изчерпани. Остава да я открием, но ако не успеем да го направим в следващите 5 години, то тя няма да може да бъде изправена пред съда, за да отговаря за престъпленията си.
Немските власти имат надежда, че Игнатова е жива и здрава някъде, за да може да отговаря за престъпленията си. Адвокат Джонатан Леви, който брани интересите на ужилените от Криптокралицата в Лондон, бе категоричен пред "България Днес", че Ружа Игнатова е жива.
"Има доказателства, че Ружа Игнатова е получила 50 милиона долара през август 2024 г.", каза д-р Леви пред "България Днес".
Юристът разполага с нужните документи, които показват, че нашенката, която спретна една от най-големите измами в световен мащаб, не е ликвидирана в Гърция, както се твърди, а си е съвсем жива.
"Разполагам и с нова информация, която замесва още три лица - двама българи и един швед. В момента работя върху петиция до Министерството на правосъдието за разширяване на наказателното им дело, което в момента е само срещу Ружа, и за започване на реституцията на жертвите на OneCoin в световен мащаб съгласно Директивата на Европейския съюз за жертви на насилствена организирана престъпност", пояснява д-р Леви.
"Също така имам данни от информатори, че криптовалутата OneCoin продължава да съществува, но под различно име", категоричен е защитник на ужилените от Игнатова.
В момента това се разследва от множество власти по света, включително и от родната полиция, но на този етап са до под кривата круша.
През 2014 г. Ружа Игнатова пусна криптовалута OneCoin, обещавайки, че тя ще бъде убиецът на биткойн.
През следващите няколко години Игнатова и нейните съзаклятници пътуват по целия свят, набирайки жертви в една от най-големите схеми на Понци, които светът някога е виждал. В своя пик се смята, че OneCoin е имал над 3 милиона членове в 175 държави, като измамата е донесла над 4 милиарда долара за Игнатова и нейните съучастници. Игнатова се изпари през 2017 г. Тя хвана полет от София към Атина и потъна вдън земя.
В момента ФБР и над 3 и половина милиона души по цял свят търсят Ружа, за да им върне парите. А те съвсем не са малко - по консервативни оценки създателката на криптовалутата OneCoin привлича поне 7 милиарда лева от цял свят към проекта си. Федералните предлагат 5 милиона долара, ако някой разполага с информация, която ще помогне за залавянето й.
