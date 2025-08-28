И гърците въвеждат нов предмет училище, ето какъв

© Икономиката се въвежда в училищата, за да предостави финансови знания и умения на учениците от гимназията, пише Xronos.



Изненада очаква учениците от трети клас с откриването на училищата за учебната 2025-2026 година, тъй като в учебния им график се добавя нов предмет. Причината е предметът "Икономика“, който първоначално беше планиран да бъде включен в 1-ви клас на гимназията.



След възмущението относно учебните часове по икономика в първи клас на гимназията и силното несъгласие на филолозите относно планираното намаляване на часовете от преподаването на старогръцки език, за да се преподава финансова грамотност, Министерството на образованието реши да промени курса на предмета. В светлината на това преподаването на икономика беше прехвърлено в трети клас на гимназията, за да не се създават вълнения и оплаквания относно понижаването на оценката на теоретичните изследвания.



Всъщност, поради тази внезапна промяна в нивото на курса, корицата на книгата, публикувана дигитално, посочва 1-ви лицей като клас, както е предвидено в първоначалния дизайн. Заслужава да се отбележи, че книгата е предоставена от Министерството на образованието, спорта и младежта на Кипър, тъй като тя вече се използва в обучението в 1-ви лицей в кипърската образователна система. Както е посочено в предговора на президента на ИОП, Спирос Дукакис, "Целта на книгата е да предостави на студентите знанията и уменията, необходими за разбиране на основните термини за функционирането на икономиката на национално и международно ниво. Съдържанието е структурирано по начин, който улеснява ученето и разбирането чрез примери, диаграми и упражнения, които подобряват критичното мислене и прилагането на теорията на практика. Институтът за образователна политика, след съответното разрешение, пристъпи към малки промени в съдържанието, така че книгата да отговаря на нуждите на гръцката образователна система. В този контекст английските термини, включени в кипърското издание, бяха запазени, тъй като се счете, че те не възпрепятстват разбирането и същевременно допринасят за запознаването на студентите със съответната терминология на английски език.“



Според официалните съобщения, добавянето на Икономика в последния клас на гимназията е опит за балансиране на програмата и подготовка на учениците за следващите образователни нива. Преподаването ще бъде по един час седмично. В музикалните и художествените гимназии учебното време ще бъде разпределено за втория семестър, докато социалното и политическото образование е ограничено до първия семестър. Целта на новия курс е да предостави на учениците знания и умения за разбиране на основните термини и функции на икономиката на национално и международно ниво и да улесни обучението чрез примери, диаграми и упражнения, които подобряват критичното мислене и прилагането на теорията на практика.