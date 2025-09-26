Новини
IE: НАСА подготвя ядрен удар по астероид, летящ към Луната
Автор: Борислава Благоева 11:42Коментари (0)69
©
Обектът, обозначен като 2024 YR4, открит през декември 2024 г. и с диаметър приблизително 55 метра, първоначално се смяташе за потенциална заплаха за Земята с вероятност за сблъсък до 3,1% през 2032 г. Последвалите наблюдения обаче промениха оценките на учените: до началото на 2025 г. вероятността за сблъсък със Земята е спаднала до 0,28% и сега основната загриженост е фокусирана върху евентуален сблъсък с Луната през 2032 г., пише Interesting Engineering.

Какво може да стане при сблъсък на астероид с Луната

Експерти предупреждават, че ударът на 2024 YR4 върху лунната повърхност може да причини огромни емисии на реголит - прах и малки камъни. Смята се, че това временно ще увеличи потока от микрометеороиди около Земята хиляди пъти над фоновите нива, увеличавайки рисковете за спътниците, орбиталните станции и екипажите. 

"Микрометеороидни емисии, които биха могли да представляват заплаха за астронавтите и космическите кораби“, пише екипът, подчертавайки мащаба на заплахата.

Просто отклонение на астероида може да бъде фатално за Земята

Изследователите отбелязват, че всеки опит за промяна на траекторията на астероид носи рискове. Поради несигурността на физическите свойства на 2024 YR4 (особено неговата маса), лошо изпълнена операция по отклоняване може неволно да изпрати обекта по-близо до Земята или да създаде повече фрагменти с непредсказуеми траектории.

Варианти за реакция

НАСА вече има опит с технологията за отклоняване: През 2022 г. тестът DART показа, че сблъсък между космически кораб и малък спътник всъщност променя орбитата му. Но авторите на новото проучване посочват, че 2024 YR4 представлява по-трудно предизвикателство, с по-малко време за наблюдение до 2032 г. и повече несигурност относно структурата на обекта.

Поради тези ограничения учените обмислят два подхода: мисия, подобна на DART, но насочена не към отклонение, а към фрагментация на обекта; или, като последна мярка, подготовка на ядрен вариант - доставяне и детониране на ядрена бойна глава върху или близо до астероида, за да го разруши, преди да удари Луната. Този метод все още е теоретичен и не е тестван в космоса.

За да се стигне до прелитането през 2032 г., потенциална ядрена мисия ще трябва да бъде изстреляна между края на 2029 г. и края на 2031 г. Ето защо те призовават за подробно планиране, което да започне сега: оценка на времето за изграждане на кораба и разработване на концепции за мисията.

Без паника, но подготвени

В момента авторите изчисляват, че има около 96% вероятност 2024 YR4 да премине покрай Луната, без да причини вреда. В същото време случаят е доста важен като пример за обучение на планетарни отбранителни системи: той демонстрира, че дори относително малък обект може да има косвени последици за инфраструктурата в космоса и изисква предварително разработени варианти за реагиране.

