Ударът на американските войски срещу Венецуела предизвиква дълбока загриженост и осъждане. Руското министерство на външните работи подчертава своята "солидарност“ и "подкрепа“ за боливарското ръководство в защитата на "националните интереси и суверенитета на страната“. Това съобщава"Днес сутринта САЩ извършиха акт на въоръжена агресия срещу Венецуела. Това предизвиква дълбока загриженост и осъждане. Претекстите, изтъквани в обосновка на такива действия, са несъстоятелни“, се посочва в съобщението.На 3 януари агенция Associated Press съобщи, че в Каракас са станали най-малко седем експлозии, а над града са прелетели няколко самолета.По-късно стана известно, че експлозията е станала във военноморската база Ла Гуайра в щата Варгас, в северната част на Венецуела.Журналистката от CBS News Дженифър Джейкобс заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е дал указания да бъдат нанесени удари по редица цели на територията на Венецуела, включително военни обекти.