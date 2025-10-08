ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Илия Лазаров: Има голямо недоволство вътре в ЕНП
"Същото е в Регионалното развитие, почти всички ресори са недоволни“, каза още Лазаров.
По думите му, новият ресор – Отбрана и сигурност, "гълта своите пари и те трябва да дойдат отнякъде. Идеята е, че идват за сметка на намаляване на другите фондове“.
"Аз лично също съм доста критичен по тази тема, защото първо трябва да се изясним какъв тип отбрана правим и какво се прави в рамките на НАТО, покрай НАТО, или отстрани на НАТО... Преди да сме наясно с тези неща, да се заложи просто един бюджет за изхарчване е несериозно“, подчерта Лазаров.
Той предупреди, че промяната във финансирането на земеделието и регионалното развитие може да доведе до вътрешнополитически напрежения.
Лазаров припомни, че подобни конфликти при разпределение на средствата са типични за ЕС: "Когато става въпрос за разпределение, винаги има битка и в крайна сметка се постигат компромиси. 90 на 100 от решенията, които взимаме и гласуваме в пленарна зала, се наричат компромис 1, компромис 2, компромис 3.“
Според евродепутата, вътре в ЕНП също има напрежение спрямо политиките на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
"Никой не е доволен в цялата ситуация – десните смятат, че се залита по зелените политики, а левите твърдят, че фон дер Лайен не прави достатъчно, за да защити палестинците в Газа“, каза той.
Въпреки това, Лазаров не смята, че ЕНП ще подкрепи вот на недоверие срещу нея.
По отношение на земеделието евродепутатът заяви, че бюрокрацията трябва да се намали, защото земеделците в Европа губят между 25 и 33 процента от времето си да се занимават с такива процедури: "Това трябва да бъде намалено, естествено в някакви разумни граници. Не може да има безотчетност, която би довела до сериозни злоупотреби, това също е ясно. Така че трябва да се намери разумният баланс в тази сфера", заключи Лазаров.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Вероятност за локални наводнения тази седмица в област Русе
10:43 / 06.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: