Wionews.
На снимката, публикувана в петък (19 декември), Ратнър позира с покойния френски моден агент Жан-Люк Брунел, дългогодишен сътрудник на Епстийн.
Междувременно сред снимките, премахнати и по-късно възстановени на уебсайта на Министерството на правосъдието, има една, на която се виждаше бюро в дома на Епстийн с отворено чекмедже, пълно с фотографии. На една от снимките Мелания е заедно с Тръмп, Епстийн и близката сътрудничка на сексуалния престъпник, Гислен Максуел.
Появиха се хиляди нови документи по делото "Епстийн", поне 550 страници са класифицирани
На снимката без дата, на която се вижда режисьорът, Брунел е без риза и е прегърнат от Ратнър в слабо осветена стая. Документите не дават подробности за това кога и къде е направена снимката.
Името на Мелания Тръмп отново се появи в документите за Епстийн
©
Още по темата
/
Скандал във Великобритания: Снимка на принц Андрю от досиетата на Епстийн шокира обществеността
20.12
Бил Клинтън за досиетата "Епстийн": Администрацията на Тръмп се опитва да скрие истинските виновници
20.12
Епстийн искал да му "доставят по-светлокожи малолетни момичета": Още скандални подробности по делото на финансиста
20.12
Бивш заместник-министър: Ние като че ли правим всичко възможно само и само да задържим САЩ в орбитата на европейските интереси
09.12
Още от категорията
/
Семейството на Краля на кокаина притежава имоти в България, ДАНС го обявява за заплаха за националната сигурност
19.12
Професор от Масачузетския технологичен институт е убит в дома си, полицията издирва извършителя
17.12
Стрелецът е на свобода: Полицията освободи задържания във връзка със стрелбата в университета "Браун"
15.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Рекордни намаления: Пуснаха зеленчуци за по 11 стотинки на килогр...
07:58 / 21.12.2025
Вучич: Сърбия има запаси от гориво до средата на януари
18:56 / 20.12.2025
Скандал във Великобритания: Снимка на принц Андрю от досиетата на...
18:55 / 20.12.2025
Епстийн искал да му "доставят по-светлокожи малолетни момичета": ...
13:47 / 20.12.2025
Мицкоски: пак влезе в спор с Гърция: За мен "Македония" е свещено...
12:36 / 20.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.