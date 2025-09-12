Инцидент с лифт на Елбрус, има жертви и ранени 

© Двама души са загинали, а още девет са ранени при инцидент с едноместен лифт на Елбрус. Това съобщи днес ръководителят на Министерството на здравеопазването на Кабардино-Балкарската република, пише Известия.



На мястото на инцидента работят три екипа на Спешна помощ. Според министерството са изпратени и още три екипа по медицина при бедствия.



Според ръководителя на Кабардино-Балкарската република Казбек Коков, предварителната причина за инцидента е откачането на кабел от ролката на една от опорите.