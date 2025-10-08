Новини
Индийският фестивал, на който богиня убива демон. Тази година демонът е Тръмп
Автор: Росица Чинова 11:29Коментари (0)75
© CNN
По време на петдневния фестивал Дурга Пуджа цели градове в Индия се превръщат в мащабни художествени галерии, където митологичната битка между богинята Дурга и демона Махишасура е интерпретирана наново, за да отразява съвременните обществени и политически тревоги, предава CNN.

Една такава провокативна интерпретация бе разкрита миналата седмица в източния щат Западна Бенгалия, по време на фестивала, известен сред бенгалските индуисти като Дурга Пуджа. Тази година демонът беше направен по образ на американския президент Доналд Тръмп. Скулптурата предизвика бурни реакции по цял свят.

В контекста на празника, който прославя победата на доброто над злото, тя бе възприета не просто като политическа сатира, а като символ на разпадналото се някогашно стратегическо приятелство между Индия и САЩ - приятелство, разклатено от агресивната търговска политика на Тръмп.

"Индия и Америка имаха добри отношения, но откакто Тръмп дойде на власт, той се опитва да потисне Индия" казва Санджай Басак, член на организационния комитет на празненствата в град Муршидабад.

Той добавя: "Затова изобразихме Тръмп като демон, победен от могъщата майка Дурга."

По-рано тази година Тръмп публично нападна Ню Делхи, като нарече индийската икономика "мъртва", и наложи едни от най-високите мита в историята на своята администрация върху индийските стоки. Половината от тези 50% мита бяха наложени като наказание за решението на Индия да увеличи покупките на руския петрол след началото на войната в Украйна.

Останалата част беше част от кампанията "Америка на първо място", целяща намаляването на търговския дефицит на САЩ. В отговор Индия определи митата като "несправедливи" и "неоправдани", посочвайки, че въпреки санкциите, САЩ и Европа продължават да търгуват с Русия, макар и с други продукти.

През август американският официален представител нарече конфликта в Украйна "войната на Моди", което беше възприето в Делхи като натиск да се прекратят икономическите връзки с Кремъл. Индия многократно защити решението си да продължи да купува руски суров петрол, наричайки обвинението "неточно и подвеждащо".

През септември нова вълна от напрежение настъпи, когато Тръмп издаде неочаквана заповед за въвеждането на такса от 100 000 долара за кандидатстването по визовата програма H-1B - ход, който мнозина възприеха като директна атака срещу индийските висококвалифицирани специалисти.


©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени.
