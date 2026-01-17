Индонезийските власти провеждат издирване на малък самолет с 11 пътници, с който са загубили връзка, докато летял над източната част на страната, съобщават отговорни лица от спасителните екипи предСамолетът, собственост на авиокомпанията Indonesia Air Transport, е летял за Макасар, в Южен Сулавеси, след като е излетял от Джокякарта, на остров Ява, с трима пътници и 8-членен екипаж.Връзката с него е изгубена малко след 13:00 часа местно време.Ръководителят на местната служба за издирване и спасяване Мухамад Ариф Ануар, е заявил, че екипи са разположени в планинската зона на района Марос, на разстояние около 42 километра от провинциалната столица Макасар, където е регистрирана последната точка на самолета.В търсенето на земята и от въздуха участват военновъздушните сили, полицията и доброволци.