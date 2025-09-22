Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Индонезия обяви най-висока степен на тревога: Вулканът Левотоби Лаки-лаки изригна няколко пъти
Автор: Николина Александрова 12:21Коментари (0)54
©
Вулканът Левотоби Лаки-лаки в източната част на индонезийската провинция Нуса Тенгара (NTT) изригна няколко пъти между 19 и 20 септември, а Агенцията по геология към индонезийското Министерство на енергетиката и минералните ресурси повиши нивото на тревога до най-високото след изригването, предава Vietnam Plus.

Според Индонезийския център за вулканология и намаляване на геоложките рискове (PVMBG), двувърхият вулкан с височина 1584 м на остров Флорес е изригнал на 19 септември вечерта, като най-силното изригване е изхвърлило вулканичен материал на 6 км над върха му. Вулканичната активност е подновена на 20 септември сутринта, като агенцията е регистрирала няколко изригвания, включително едно, което е изхвърлило пепелна кула на 2,5 км височина.

Ръководителят на Индонезийската геоложка агенция Мухамад Вафид предупреждава жителите и туристите да се придържат на разстояние от поне 6 км от кратера на вулкана.

Вулканичната пепел от изригването на вулкана Левотоби Лаки-лаки може да наруши работата на летището и въздушните трасета, ако се разпространи към летищната зона и маршрутите на самолетите, заявява той в изявление.

Летище "Франсискус Ксавериус Седа“, което обслужва вътрешни полети в Маумере (Флорес), спря работата си след изригванията. През юли вулканът изхвърли колосална 18-километрова пепелна кула, което наложи отмяната на 24 полета в Бали. Левотоби Лаки-лаки е двойник на вулкана Левотоби Перемпуан, висок 1703 м, който в момента е неактивен.


Още по темата: общо новини по темата: 1280
22.09.2025 Земетресение от 5 по Рихтер е станало в съседна на България държава
21.09.2025 Утре ни удря силна магнитна буря
19.09.2025 Ново земетресение с магнитуд 5.9 разтърси Камчатка
19.09.2025 Силно земетресение разтърси Чили
16.09.2025 Мощно земетресение в района на Нова Ирландия  
16.09.2025 Две земетресения едно след друго в Егейско море 
предишна страница [ 1/214 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Брад Пит рухна на снимачната площадка
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:08 / 20.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
09:56 / 21.09.2025
Фънки живее с голяма болка: Все още нямам диагноза!
Фънки живее с голяма болка: Все още нямам диагноза!
17:21 / 20.09.2025
Фасове, пластмасови сламки, бутилки и чашки: Какво остави българинът по морето след края на сезона?
Фасове, пластмасови сламки, бутилки и чашки: Какво остави българинът по морето след края на сезона?
08:35 / 20.09.2025
Почина доведеният син на Стефан Данаилов
Почина доведеният син на Стефан Данаилов
21:10 / 20.09.2025
АПИ реорганизира движението след тежката катастрофа на АМ "Струма" 
АПИ реорганизира движението след тежката катастрофа на АМ "Струма" 
18:07 / 20.09.2025
Социалисти от Русе и Разград почистиха паметника на загиналите ремсисти край Бъзън
Социалисти от Русе и Разград почистиха паметника на загиналите ремсисти край Бъзън
11:54 / 20.09.2025
Актуални теми
Природни стихии
Зима 2025/2026 г.
Световна черна хроника
Отбелязване на Деня на Независимостта
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: