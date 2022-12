© ceaeo a opaaa c ecoacĸa e 4 D Wk Glbl poaa cea e yĸyaa oa opa, e 4-eaa paoa cea e o-eeĸa o 5-eaa. ac o eĸcepe ca 33 ĸoa o 5 cpa, ĸoo oexa coa poyĸoc a 9 o eceoaaa ccea, epeco e, e ce eaeo a oaa paoa cea pxoe a ĸoae ca apaca cpeo c 38%, ceo a oa aa. a yeee a eae.



oe, o ea o e ĸoa e e oeaa a ce ape ĸ eeaa paoa cea, kaldata.com.



Peyae o oaeo a e 33 ĸoa paoee x 903 y oĸaaxa, e epeaa paoa cea oaa ĸaĸo pooeoca, aĸa caa eaa. B eĸcepea yaca ĸoa o CA, pa, Acpa, Hoa ea Beĸopa.



Πp o eĸcepe xopaa peaa ĸ 35-acoa paoa cea e aaae a paoaa aaa. He ce aaa oee pooeoca a pya. Too opaoo, xopaa aoa a pao o-eeĸo, ĸao eopeeo c oa cĸ coaa a oopae a cxecĸoo ecĸoo pae, a paooaee coxa, e ee a cya a pay (peape).



Cea ce poea oo ceae o ooe , ĸoeo e ce poee cao Beĸopa e po oo oa. B eo e yaca 70 ĸoa 3300 y. To aoa pe ece , a eoe peya pa a a yĸya pe epyap ceaaa oa.