Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Интересно: Google се срина няколко часа след като получи санкция от 425 милиона щатски долара
Автор: Екип Ruse24.bg 16:04Коментари (0)0
©
Часове преди най-популярната търсачка в света, както и почти всичко свързано с нея, да се срине, федерален съд на САЩ разпореди на Google да заплати 425 милиона щатски долара за нарушаване на поверителността на потребителите, съобщи BBC, цитирана от money.bg.

Става дума за събиране на данни от милиони потребители, дори след като те са изключили функция за проследяване в своите акаунти в Google.

Присъдата идва, след като група потребители заведоха дело, твърдейки, че Google е осъществявала достъп до мобилните им устройства, за да събира, запазва и използва данните им, в нарушение на гаранциите за поверителност в настройката. Те са поискали обезщетение за над 31 милиарда долара.

"Това съдебно решение не разбира правилно как работят нашите продукти и ние ще го обжалваме. Нашите инструменти за поверителност дават на хората контрол над данните им и когато изключат персонализацията, ние уважаваме този избор", заяви говорител на Google пред BBC.

Колективният иск, обхващащ около 98 милиона потребители на Google и 174 милиона устройства, е заведен през юли 2020 г. Ищците твърдят, че практиките на компанията за събиране на данни са се разпростирали върху стотици хиляди приложения за смартфони, включително тези за компаниите за споделено пътуване Uber и Lyft, гигантите в електронната търговия Alibaba и Amazon, както и социалните мрежи на Meta, Instagram и Facebook.

От Google твърдят, че когато потребителите изключат "Активност в мрежата и приложенията" в профила си, фирмите, използващи Google Analytics, все още могат да събират данни за използването на сайтове и приложения, но тази информация не идентифицира отделните потребители и зачита техния избор за поверителност.

На този фон, както Money.bg писа, тази седмица акциите на компанията майка на Google - Alphabet, скочиха с повече от 9%, след като друг федерален съд на САЩ постанови, че няма да е необходимо технологичният гигант да продава уеб браузъра си Chrome, но че ще трябва да споделя информация с конкурентите.

До решението ке стигна след дългогодишна съдебна битка заради доминацията на Google в онлайн търсенето. Делото се фокусира върху търсачка на компанията, която излиза "по подразбиране" за редица нейни продукти, но и за много други.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Бисер Кунчев: Истината винаги е някъде по средата – хората трябва да се научат да рискуват повече
Бисер Кунчев: Истината винаги е някъде по средата – хората трябва да се научат да рискуват повече
16:53 / 02.09.2025
Венета Райкова с тежки преговори за водеща на "Преди обед"
Венета Райкова с тежки преговори за водеща на "Преди обед"
10:34 / 02.09.2025
В кома с опасност за живота е мотористът, пострадал при катастрофа на пътя Русе - Варна
В кома с опасност за живота е мотористът, пострадал при катастрофа на пътя Русе - Варна
09:59 / 02.09.2025
Момичето, за което играта се промени: среща с Вероника от Русе, която беше част от Lidl Youth Camp
Момичето, за което играта се промени: среща с Вероника от Русе, която беше част от Lidl Youth Camp
14:55 / 02.09.2025
Жена за дерайлиралия трамвай: Чу се страхотен тътен, страшно е, за едната бройка да потроши блока
Жена за дерайлиралия трамвай: Чу се страхотен тътен, страшно е, за едната бройка да потроши блока
12:18 / 02.09.2025
Бъдещето на разплащанията – в центъра ще стоят мобилните портфейли, физическите банкови карти губят позиции
Бъдещето на разплащанията – в центъра ще стоят мобилните портфейли, физическите банкови карти губят позиции
14:03 / 02.09.2025
Деси Добрева: 10 години си блъсках главата, за да осъзная, че това е най-важното нещо!
Деси Добрева: 10 години си блъсках главата, за да осъзная, че това е най-важното нещо!
16:53 / 02.09.2025
Актуални теми
51-ото Народно събрание
Специализирани полицейски операции в страната
Първа лига сезон 2025/26
Двама пострадаха при пореден инцидент в "Арсенал"
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: