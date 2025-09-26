ЗАРЕЖДАНЕ...
Йордан Божилов: Европейците не сме готови да се борим срещу множество дронове
Военният отговор на съюзниците трябва да бъде много ясен и категоричен, подчерта той. "НАТО е отбранителен съюз, така че ние трябва да изградим отбрана срещу такива заплахи, каквито досега не сме и мислили, че могат да застрашат нашите територии. Срещу новите заплахи трябва да се действа по нов начин“, заяви Божилов.
Той отбеляза, че страните членки на НАТО и Европейския съюз по различен начин оценяват риска от Руската федерация. "Тези страни, които имат история в отношенията с Русия, имат много изострено чувство за заплахата. На другата страна са държави, които са доста по-далеч географски и исторически не са имали сблъсъци с Русия. Не може да очакваме оценката за риска да е еднаква, но това не означава, че не трябва да действаме заедно“, подчерта Йордан Божилов.
Според него на този етап Русия няма да посмее да атакува директно страни членки на НАТО, тъй като отговорът на Алианса ще бъде категоричен. "Но може да очакваме всякакви действия под прага на чисто военната атака. Това включва и дронове, и заплахи за използване на ядрено оръжие. На всички тези заплахи също трябва да се намери много ясен отговор“, категоричен бе председателят на Софийския форум за сигурност.
Той отбеляза, че новата администрацията на Тръмп е променила изоснови отношенията вътре в Алианса и е накарала европейските страни да мислят повече за собствената си отбрана, да влагат повече средства и да изграждат системи за защита. "За да спрем опитите на Русия да атакува, ние трябва да имаме сдържащ потенциал. Европейците не сме готови да се борим срещу множество дронове. Русия изстрелва по 400, 500, 600 дрона наведнъж. Ето затова трябва да се мисли – как да се изгради обща европейска система, която да е първо ефективна и след това да е достатъчно евтина, за да можем да се преборим с една потенциална заплаха. Трябва да имаме радари, които да засичат дронове, след това системи, които да могат да оценят накъде отива, какъв е самият дрон, какво може да причини, и третото са т.нар. ефектори – с какви средства ги сваляме или ги отдалечаваме от критична инфраструктура. Това могат да бъдат системи за заглушаване на радиосигнала, системи за физическо въздействие, картечници, лазери“, изброи Йордан Божилов.
България трябва да се включи във всички тези усилия. Това изисква участието и на промишлеността. "Ние имаме предприятие, което беше сред водещите в производството на системи за заглушаване на радиосигнали. Дали може да произвеждаме системи, които да свалят дронове – ето това са неща, които Министерство на отбраната и Министерство на икономиката трябва много добре да оценят. Трябва да изграждаме комплексни системи в рамките на НАТО и Европейския съюз. Има различни европейски механизми, по които тези пари могат да дойдат“, допълни бившият заместник-министър на отбраната.
