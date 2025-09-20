Новини
Йотова: Една от най-големите ценности на ЕС е запазването на идентичността на народите
Автор: Илиана Пенова 17:44Коментари (0)8
©
Една от най-големите ценности на Европейския съюз е запазването на идентичността на народите. ЕС е преди всичко човешки права – там, където те не са гарантирани, не е Европейски съюз. Част от тези права са правата на етническите общности. Тяхното спазване е правилният път към Европейския съюз. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова на откриването на 24-ия Международен етнокултурен фестивал "Многообразие в единството“. Вицепрезидентът беше гост на фестивала по покана на председателя на район Тараклия Лазар Демержи. Над 70% от населението в района е с български произход и е с над 200-годишна история.

В приветствието си вицепрезидентът благодари на присъстващите представители на молдовската държава за политиката по спазване на правата на етническите общности. През 2023 г. при срещите си на най-високо държавно ниво Йотова получи уверения, че ще се запази компактността на Тараклийския район, за да се съхранят българската идентичност, българският език и култура.

В поздравителен адрес до участниците във фестивала молдовският президент Мая Санду подчерта, че силата и единството на Молдова е в националното многообразие.

"Само когато сме заедно, макар и различни, можем да чертаем общото ни бъдеще“, изрази своята убеденост вицепрезидентът Йотова.

Тя изтъкна, че Тараклия е пример как се пази идентичност и спомен за род и родина, как се предават традициите, как се съхранява българският език. "Пазите своя български корен и заедно с него днес сте и достойни граждани на Молдова“, обърна се вицепрезидентът към участниците във фестивала.

По думите на Йотова Тараклия не е само минало и традиция, той е и бъдеще за младите хора, които искат тук да създадат семейство и да отгледат децата си. "Затова е важно заедно с молдовската държава да развиваме този район. Тараклия ще бъде район на младостта“, посочи вицепрезидентът. Тя подчерта голямото значение за развитието на района на новооткрития филиал на Русенския университет "Ангел Кънчев“.

Международният етнокултурен фестивал представя традициите, бита и културата на различните етноси, които живеят в Република Молдова и извън нея.

По-късно Илияна Йотова откри в гимназията в Тараклия спортна площадка, финансирана основно по програмата "Помощ за развитие“ на българската държава.






