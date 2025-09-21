Йозгюр Йозел беше преизбран за председател на опозиционната партия в Турция

© 22-рият извънреден конгрес на Народнорепубликанската партия (НРП) преизбра за председател Йозгюр Йозел. Той беше единственият кандидат и получи всички 835 валидни гласа, съобщава Reuters.



Йозел бе избран за председател за трети път през последните две години



Преизбирането се прави в опит да защити Йозел и други партийни служители от съдебно решение, което би могло да разпореди отстраняването им през октомври, съобщава Ройтерс.



Припомняме, че съдът в Анкара ще реши на 24 октомври дали да анулира конгреса на НРП от 2023 г., който избра Йозел за председател, поради предполагаеми нередности. Критиците на правителството твърдят, че това продължава движението на Турция към автокрация при президента Реджеп Тайип Ердоган.