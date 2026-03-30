САЩ и Израел са атакували самолет, превозващ хуманитарна помощ, според Иранската организация за гражданска авиация, предава WANA News Agency.

''Остро осъждаме американско-израелската атака срещу ирански граждански самолет, който кацна на летище Машхад, превозвайки лекарства и медицинско оборудване, предоставени от няколко държави''.

Авиационният орган поиска международни организации да разследват инцидента, без да уточнява кога се е случил.

На 28 февруари Съединените щати и Израел започнаха да нанасят удари по цели в Иран. В отговор Ислямската република предприе удари по израелска територия, както и по американски военни бази в Близкия изток.