Американската операция по спасяването на пилота, намиращ се на борда на изтребителя F-15 на американските военновъздушни сили, свален от Техеран, се провали. Това заяви полковник Ебрахим Золфагари, официален представител на Централния щаб на въоръжените сили на Иран ''Хатам ал-Анбия'', съобщава IRIB.

''Опитът за спасяване на пилота не беше успешен'', заяви той, опровергавайки по този начин изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че вторият пилот на самолета F-15E, свален в Иран в петък, е бил спасен.

Според иранските медии полковникът твърди също, че два американски хеликоптера ''Black Hawk'' и един военнотранспортен самолет C-130 са били свалени южно от Исфахан.

''Самолетите са обхванати от пламъци'', добави Золфагари.

По-рано Съединените щати проведоха операция по спасяването на втория изчезнал пилот на американски изтребител F-15E, свален в Иран.

Съобщава се, че по време на операцията е имало ожесточени сблъсъци между американски и ирански сили.

По-рано Тръмп обяви, че вторият пилот на F-15E, свален в Иран в петък, е спасен.