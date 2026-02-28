Иран атакува американски бази в редица страни от Близкия изток
По информация на медиите, Иран е нанесъл удар по военноморската база на САЩ в Бахрейн.
Също така за експлозии се съобщава в Кувейт, Катар и Абу Даби (ОАЕ).
Във всички тези страни се намират американски военни бази.
Експлозии са чути и в Рияд (Саудитска Арабия).
"ФОКУС" припомня, че днес, 28 февруари, Израел започна превантивна атака срещу Иран, за да елиминира заплахите за сигурността. Поради опасността от ответни удари в цялата страна е обявено извънредно положение, а гражданите се призовават да останат в близост до укрития.
Министърът на отбраната на Израел Исраел Кац обяви въвеждането на "незабавно извънредно положение в цялата страна“. Според него превантивният удар срещу Иран е бил необходим за неутрализиране на съществуващите заплахи за държавата Израел.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ са започнали военна кампания в Иран за премахване на заплахите от страна на действащия режим. Основната цел на операцията е защитата на американския народ и съюзниците.
