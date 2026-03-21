Иран е изстрелял две балистични ракети срещу американско-британската база "Диего Гарсия" в Тихия океан, съобщава. Според информацията едната от ракетите е паднала в океана, а другата е била свалена с противовъздушна ракета SM-3 от американски военен кораб.Военни експерти отбелязват, че изстрелването на двете ракети от Иран повдига въпроси относно думите на американския президент Доналд Тръмп за унищожената иранска ракетна програма. Разстоянието от страната до базата "Диего Гарсия" е около 4000 километра. До момента се знаеше, че Иран разполага с балистични ракети с обсег до 2000-3000 километра. Предполага се, че е използвана тежката ракета Khorramshahr-4, която може да бъде оборудвана с касетъчна бойна глава. Обсегът й от 4000 километра, обаче, означава, че тя може да достигне до почти всяка държава от Европа, включително Франция и Великобритания.Към момента няма яснота в коя фаза на полета са е свалена ракетата и на какво разстояние от атола Диего Гарсия.Военновъздушната база "Диего Гарсия" в Тихия океан е ключова за Съединените щати. Там са базирани стратегическите бомбардировачи B-2, които се използват за презокеански мисии, като тази в Иран.На острова се намира обширно летище с писти, достатъчно дълги, за да поберат големи военни самолети като бомбардировачи B-52, танкери KC-135, разузнавателни самолети и транспортни самолети. Разполага и с големи складове за гориво, радарни инсталации и контролни кули, които могат да поддържат регионални военни операции.Диего Гарсия има и дълбоководно пристанище, в което могат да акостират, да презареждат и да бъдат ремонтирани големи военни кораби, включително самолетоносачи, разрушители и подводници. Има множество кейове и докове, оборудвани със съвременни системи за подпомагане на операции за бързо реагиране.Диего Гарсия беше критична, високопроизводителна стартова площадка за американските въздушни операции по време на войната в Персийския залив през 1991 г. и войната в Ирак през 2003 г.А в началото на 2000-те години базата е осигурявала подкрепа за американските въздушни удари в Афганистан, насочени срещу силите на талибаните и Ал Кайда.