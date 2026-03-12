"Иран иска отмъщение за загубената кръв": Моджтаба Хаменей направи първото си официално изявление
Освен това затварянето на Ормузкия проток ще продължи като средство за оказване на натиск върху САЩ и Израел.
Върховният лидер повтори твърденията, че Иран атакува само чуждестранни бази в съседните страни и вярва в приятелството със своите съседи.
В изявлението се благодари и на "иранския народ от всички слоеве на обществото, който се е изправил срещу врага“.
Върховният лидер изпрати съболезнования на хората, които са "загубили свои близки по време на войната“, като заявява, че ще бъдат компенсирани за нанесените щети.
"Престъплението срещу човечеството и срещу децата... няма да бъде пренебрегнато“, се добавя в изявлението.
